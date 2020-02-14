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    ТЦ Трюм
    ТЦ Домашний очаг
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  Кресло Нейми
  из дуба    одобрено дизайнерами
   подойдет для любого
   интерьера
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Пружинный блок
Массив
Диван-кровать Мадрид (жёлтый)
Диван-кровать Мадрид (жёлтый)
1,749.00р
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Выбор ткани
Пружинный блок
Массив
Диван-кровать Альдо (Бежевый)
Диван-кровать Альдо (Бежевый)
1,604.00р
Выбор ткани
Изменение размера
Массив
Пружинный блок
Диван-кровать Берген (Серый)
Диван-кровать Берген (Серый)
1,956.00р
Выбор ткани
Изменение размера
Пружинный блок
Массив
Диван угловой Мадрид (темно-серый)
Диван угловой Мадрид (темно-серый)
2,118.00р
Выбор ткани
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Массив
Пружинный блок
Диван Оулу угловой (Бежевый)
Диван Оулу угловой (Бежевый)
3,370.00р
Пенополиуретан
Массив
Выбор ткани
Скидка 10 %
Диван-кровать Кеми (Желтый)
Диван-кровать Кеми (Желтый)
1,276.50р 1,148.85р
Быстрая доставка
Массив
Пенополиуретан
Скидка 20 %
Диван прямой Нарвик (Фиджи 20)
Диван прямой Нарвик (Фиджи 20)
2,262.00р 1,811.25р
Пенополиуретан с памятью
Массив
Выбор ткани
Скидка 35 %
Кресло Киби (Ткань Франция) ТЦ Трюм
Кресло Киби (Ткань Франция) ТЦ Трюм
1,231.65р 804.20р
Быстрая доставка
Пружинный блок
Массив
Скидка 20 %
Диван Барселона угловой (Лама 22)
Диван Барселона угловой (Лама 22)
2,069.00р 1,654.28р
Быстрая доставка
Пенополиуретан
Массив
Скидка 15 %
Диван кровать Вега (ТЦ Трюм)
Диван кровать Вега (ТЦ Трюм)
2,004.00р 1,702.58р
Пенополиуретан
Массив
Быстрая доставка
Скидка 15 %
Диван-кровать Пинат (ТЦ Трюм)
Диван-кровать Пинат (ТЦ Трюм)
1,977.89р 1,680.84р
Быстрая доставка
Пенополиуретан
Массив
Скидка 14 %
Диван-кровать Гавана (ТЦ Трюм)
Диван-кровать Гавана (ТЦ Трюм)
1,991.00р 1,704.99р
Выбор ткани
Изменение размера
Массив
Пружинный блок
Новинка
Диван-кровать Берген (ТЦ Домашний очаг)
Диван-кровать Берген (ТЦ Домашний очаг)
1,956.00р
Пружинный блок
Массив
Изменение размера
Выбор ткани
Новинка
Диван-кровать Берген (ТЦ Трюм)
Диван-кровать Берген (ТЦ Трюм)
1,956.00р
Пружинный блок
Массив
Изменение размера
Выбор ткани
Новинка
Диван-кровать Мадрид (ТЦ Трюм)
Диван-кровать Мадрид (ТЦ Трюм)
1,904.00р
Массив
Пенополиуретан
Быстрая доставка
Новинка
Диван угловой Мадрид (ТЦ Трюм)
Диван угловой Мадрид (ТЦ Трюм)
2,172.00р
Пенополиуретан
Массив
Выбор ткани
Кресло Туоли (бежевый)
Кресло Туоли (бежевый)
895.97р
Пенополиуретан
Массив
Изменение размера
Выбор ткани
Диван угловой Рома (серый)
Диван угловой Рома (серый)
2,400.00р
Кресла <br> и кресла-кровати Кресла
и кресла-кровати
Прямые диваны Прямые диваны
Угловые диваны Угловые диваны
Мебель <br> в наличии Мебель
в наличии
Фото в интерьере Фото в интерьере

Наши преимущества

11 лет опыт производства
333 моделей диванов и кресел
0% ДСП, вся мебель из дерева
7 точек продаж
100% качества, сертификаты, гарантия
Бесплатная доставка и сборка
Letto - фабрика мягкой мебели в Минске.

Letto - фабрика мягкой мебели в Минске.

Мягкая мебель  это диваны и кресла, кровати, пуфы, тахты и другая мебель имеющая мягкие элементы для сидения и лежания. Отличие нашей компании от других в том что мы производим стильную, качественную мебель из дерева в скандинавском стиле. Разработкой моделей на производстве занимаются опытные инженеры для которых главные ориентиры это надежность и практичность. В каталоге на сайте вы найдете более 300 моделей мягкой мебели. В сети наших магазинов в Минске вы сможете купить диваны и кресла за наличный и безналичный расчет, оформить рассрочку или воспользоваться картой покупок. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов, фабрика диванов "Летто-мебель".

Фирменный магазин ТЦ "Трюм"

Фирменный магазин ТЦ "Трюм"

Минск, ул. Кальварийская 7б,
ТЦ "Трюм", нижний уровень,
+375 44 588 00 66 Viber, WhatsApp
рядом ст. м. Фрунзенская,
вход в подземном переходе.
ежедневно с 10.30 до 20.30.
Рассрочка, терминал, халва.
GPS координаты - 53°54'21.6"N 27°32'02.9"E mail: info@letto.by

Фирменный магазин ТЦ "Домашний очаг"

Фирменный магазин ТЦ "Домашний очаг"

Минск, ул. Матусевича 35,
ТЦ "Домашний очаг", 3-ий этаж,
+375 29 288 00 66 Viber, WhatsApp
рядом ст. м. Кунцевщина,
остановка "Гаражи", "Аладовых".
ежедневно с 10.00 до 21.00.
Рассрочка, терминал, халва.
GPS координаты - 53°55'02.9"N 27°27'12.2"E mail: info@letto.by
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