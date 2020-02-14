Наши преимущества
Letto - фабрика мягкой мебели в Минске.
Мягкая мебель — это диваны и кресла, кровати, пуфы, тахты и другая мебель имеющая мягкие элементы для сидения и лежания. Отличие нашей компании от других в том что мы производим стильную, качественную мебель из дерева в скандинавском стиле. Разработкой моделей на производстве занимаются опытные инженеры для которых главные ориентиры это надежность и практичность. В каталоге на сайте вы найдете более 300 моделей мягкой мебели. В сети наших магазинов в Минске вы сможете купить диваны и кресла за наличный и безналичный расчет, оформить рассрочку или воспользоваться картой покупок. Будем рады видеть вас в числе наших клиентов, фабрика диванов "Летто-мебель".
Фирменный магазин ТЦ "Трюм"
Минск, ул. Кальварийская 7б,
ТЦ "Трюм", нижний уровень,
+375 44 588 00 66 Viber, WhatsApp
рядом ст. м. Фрунзенская,
вход в подземном переходе.
ежедневно с 10.30 до 20.30.
Рассрочка, терминал, халва.
GPS координаты - 53°54'21.6"N 27°32'02.9"E mail: info@letto.by
Фирменный магазин ТЦ "Домашний очаг"Минск, ул. Матусевича 35,
ТЦ "Домашний очаг", 3-ий этаж,
+375 29 288 00 66 Viber, WhatsApp
рядом ст. м. Кунцевщина,
остановка "Гаражи", "Аладовых".
ежедневно с 10.00 до 21.00.
Рассрочка, терминал, халва.
GPS координаты - 53°55'02.9"N 27°27'12.2"E mail: info@letto.by
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